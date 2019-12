Verscholen Klanken van Kapel naar stripclub? MKV

09 december 2019

15u29 0 Vilvoorde Verscholen Klanken heeft er zijn tiende editie opzitten. Voor de tweede keer hulde de organisatie de kapel van het gasthuis in Vilvoorde in duistere klanken en een bijzondere sfeer. De volgende locaties waar werkgroep PK events op mikt zijn Charlie’s Angels met aanpalend Buda Brussel, de feestzaal die tegen de lente vernieuwd zou zijn en de Asiat-site voor de zomer.

Voor wie Verscholen Klanken nog niet kent: Op onbekende plekjes in Vilvoorde worden geregeld gratis concerten ingepland. De bedoeling van organisatoren PK events en stad Vilvoorde is om verborgen parels bloot te leggen en hier beloftevol Belgisch talent samen te brengen en minder bekende genres aan het woord te laten. Zondagavond kon het publiek genieten van de melancholische klanken van Lingerwalt en BOLT RUIN.

“Meestal contacteren wij jong opkomend talent. Zo hadden we Tamino een maand voordat hij De Nieuwe Lichting won gestrikt. Helaas kon dat niet doorgaan en nu kunnen we hem niet meer strikken vrees ik”, vertelt Johannes Mevis één van de trekpaarden van PK. “Zo’n talent zoeken we dus wel, wie zich geroepen voelt kan zich steeds melden. Net zoals we opzoek zijn naar unieke locaties in het Vilvoordse.” Voor de komende sessie mikken ze op stripbar Charlie’s Angels. “Een concert zoals de bekende scène uit Blue Velvette, ik zie het al helemaal voor mij. Jammer genoeg hebben we nog geen zekerheid wat die locatie betreft”, laat Johannes weten.