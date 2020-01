Verplichtte ex kassierster te stelen? WHW

20u40 3 Vilvoorde Een 21-jarige vrouw riskeert een werkstraf van 120 uur voor loondiefstal. Ze stal cash geld uit de kassa van de Colruyt waar ze werkte. Opvallend: in de rechtbank nam ze alle schuld op zich maar het parket geloofde haar niet. “Ze stal onder druk van haar ex”, klonk het. Deze riskeert dan ook 12 maanden cel.

De twee hadden een tijdje een relatie maar hieraan kwam een einde. De breuk leidde tot zware spanningen tussen de families van hun families. Daarnaast bleef hij haar lastigvallen. “Hij komt vaak langs in de winkel waar ik werk (een Colruytfiliaal in Vilvoorde red.) en dan eist hij dat ik cash geld uit de kassa neem en dat aan hem geef”, biechtte de vrouw op aan de politie nadat ze op heterdaad betrapt was toen ze het geld aan hem had overhandigd. Voor de rechtbank sprak ze plots heel andere taal. “Ik neem alle verantwoordelijkheid op mij. enkel ik heb het gedaan”, sprak ze stil. Ondertussen zat haar ex, die ook vervolgd werd, naast haar op de beklaagdenbank.

“Ik geloof niet dat wat ze vandaag zegt de waarheid is”, aldus het parket, “het is duidelijk dat ze onder zware druk stond en staat van haar ex; Daarom ben ik ook milder voor haar dan voor hem in mijn vordering.” Of de rechter dat ook zal zijn weten we op 29 januari.