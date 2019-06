Verpleger ziekenhuis Jan Portaels voor de rechter voor zedenfeiten JCV

13 juni 2019

17u25 0 Vilvoorde Een verpleger van de spoeddienst van het ziekenhuis AZ Jan Portaels in Vilvoorde moest zich donderdag voor de rechter in Brussel verantwoorden. Hij zou zich vergrepen hebben aan een patiënte.

Het incident zou zich hebben voorgedaan in de nacht van 24 op 25 september 2017. “Mijn cliënte werd op de spoeddienst binnen gebracht met een intoxicatie van medicijnen”, zegt advocaat Jan Van Roy. “Ze is daar door de beklaagde opgevangen en verzorgd. ’s Nachts werd ze dan opgeschrikt omdat de beklaagde haar hand had genomen en daarmee over zijn broek wreef. Daarna haalde hij ook zijn geslachtsdeel boven en masturbeerde hij zichzelf met haar hand.”

De vrouw uit Vilvoorde was erg suf door de medicatie. “Toen ze wakker werd, vroeg ze zich eerst af of het een nachtmerrie was geweest”, aldus Van Roy. “Maar daarna ontdekte ze spermavlekken op haar arm. Het personeel van het ziekenhuis nam haar eerst niet serieus, maar uiteindelijk werden er toch testen gedaan waaruit bleek dat mijn cliënte gelijk had en werd de politie erbij gehaald.”

Het openbaar ministerie vorderde een straf van 15 maanden met uitstel. Uitspraak volgt op 5 september.