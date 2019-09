Verpleger misbruikt patiënte, maar krijgt geen straf WHW

05 september 2019

20u56 16 Vilvoorde Een 58-jarige man uit Affligem is zonder straf weggekomen voor de Brusselse strafrechter. De man riskeerde nochtans een celstraf van 15 maanden met uitstel voor het seksueel misbruiken van een patiënte maar de rechter achtte de opschorting voldoende.

De man was 2 jaar geleden werkzaam als verpleger in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. In de nacht van 24 op 25 september.2017 werd Veerle Vankrunkelsven (47) in het ziekenhuis binnengebracht nadat ze teveel medicatie had genomen. Ze was zo versuft dat ze meteen naar een kamer in het ziekenhuis werd gebracht. Op dat moment rook de verpleger zijn kans. Hij nam haar hand en wreef over zijn broek. Daarna haalde hij zijn geslachtsdeel boven en masturbeerde zichzelf met haar hand. “Ik was zo versuft dat ik niet wakker was. Ik was me er echter wel van bewust dat hij iets aan het doen was”, doet het slachtoffer haar verhaal. Toen ze ‘s ochtends wakker werd vertelde ze haar wedervaren tegen een verpleegster. Deze lachte haar verhaal weg.

Seksuele frustraties

Veerle had echter een natte plek op haar arm, wat haar er nog zekerder van maakte dat er iets gebeurd was die nacht. Uiteindelijk werd de substantie onderzocht en bleek dat het om sperma ging. Al snel viel de verdenking op verpleger Frank L. De man bekende uiteindelijk de feiten. Naar eigen zeggen had hij een ‘slecht moment in zijn leven’ en had hij veel ‘seksuele frustraties’. “Zeer onkies gedrag”, aldus de rechter, die hem niettemin zonder straf naar huis stuurde. “Hij heeft alles gedaan wat in zijn macht lag om de misstap recht te zetten. Hij betaalde het slachtoffer een schadevergoeding van 2500 euro, liet zich begeleiden door een psychiater en heeft zich volledig gereïntegreerd in de samenleving. Bovendien is er volgens de deskundigen een lage recidivekans.” De uitspraak is een kaakslag voor het slachtoffer. “Ik voel me vies. Gebruikt. Wat een signaal is dit nu naar de samenleving toe? Botvier gerust je lusten op een willekeurige patiënt. Je komt er toch mee weg zonder straf!”