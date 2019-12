Verkrachter geeft voor eerst horrorverkrachting toe: “Ik weet niet wat me bezielde” Openbaar ministerie vordert maximumstraf van 15 jaar én 15 jaar terbeschikkingstelling Wouter Hertogs

24 december 2019

10u51 6 Vilvoorde De man die 3 jaar geleden een Vilvoordse vrouw op een beestachtige manier verkrachtte heeft voor het eerst toegegeven dat hij de dader was. “Ik weet niet wat me bezield heeft”, mompelde hij.

De verkrachting is een van de gruwelijkste die ooit heeft plaatsgevonden in ons land. Het gebeurde op 3 september 2016, net na de start van het schooljaar, op een zaterdag. Kleuterleidster Nathalie H. ging zoals elke ochtend joggen, maar die dag kruiste Pascal P. haar pad. Hij draaide zich om en stormde op haar af. Hij gooide haar in een greppel en begon te slaan, tot ze geen weerstand meer bood. Vervolgens sleepte hij haar honderd meter mee naar een verlaten weide, ver van alle mogelijke getuigen. Daar vergreep hij zich op de meest gruwelijke wijze aan haar, terwijl het slachtoffer doodsangsten uitstond. Daarna liet hij de zwaar toegetakelde en halfnaakte vrouw achter. “Op dat ogenblik ben ik gestorven”, vertelde ze erna tegen de politie.

In eerste aanleg kreeg hij 14 jaar cel voor het verkrachten en folteren van de jogster. Daarnaast kreeg hij 5 jaar cel voor het verkrachten en in elkaar slaan van zijn ex. Tegen deze straffen ging hij in beroep. Dat beroep wordt deze voormiddag behandeld. “Op die 3e september had hij in Vilvoorde ruzie met zijn ex-vriendin. Daarna ging hij wandelen in de velden. Daar kruiste hij H. Al zijn colère en misprijzen tegenover alle vrouwen heeft hij gericht op deze toevallige voorbijgangster. Ik vorder de maximumstraf van 15 jaar”, aldus het openbaar ministerie, dat eenheid van opzet zag tussen de feiten tegenover zijn ex en die tegenover H. en daarom 1 straf vorderde. Daarnaast wordt de terbeschikkingstelling van 15 jaar gevorderd ‘om alle vrouwen tegen hem te beschermen’. Lees: het openbaar ministerie wil de man de volgende 30 jaar niet meer op straat zien.

Nu pleit Jef Vermassen voor het slachtoffer van de verkrachting, daarna komt de verdediging aan bod.