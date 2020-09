Verkeersagressor leert lesje niet: tweede veroordeling dreigt na geweld tegen politie Wouter Hertogs

08 september 2020

11u28 0 Vilvoorde Een Vilvoordenaar riskeert 14 maanden cel voor verkeersagressie en weerspannigheid.

Op 14 september 2019 was de man betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Dit irriteerde hem zodanig dat hij de andere betrokken bestuurder te lijf wilde gaan. De gealarmeerde politie kwam ter plaatse maar dit had geen kalmerend effect. Integendeel, hij keerde zich tegen de agenten en deelde aan een van hen een vuistslag uit. De man bleek bovendien in 2016 al veroordeeld te zijn voor identieke feiten. Naar de rechtbank stuurde hij daarenboven zijn kat waardoor zijn zaak bij verstek behandeld werd. Uitspraak op 23 september.