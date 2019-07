Verdachte van steekpartij aangehouden DBS

02 juli 2019

11u47 0 Vilvoorde De verdachte die zaterdagavond laat een 44-jarige man neerstak na een caféruzie is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het parket had zijn aanhouding gevraagd voor poging tot doodslag.

Het incident dateert van zaterdagavond laat. Er was discussie ontstaan tussen de twee mannen op het terras van café Groote Markt over de ex van de verdachte. De gemoederen liepen hoog op en de twee zetten hun twist verder op de Lange Molensstraat. Daar haalde de 34-jarige man uit Vilvoorde een mes boven en stak het slachtoffer, eveneens afkomstig uit Vilvoorde, in arm en schouder. Het slachtoffer werd afgevoerd en is intussen buiten levensgevaar.

De verdachte werd met behulp van verschillende getuigen geïdentificeerd en opgepakt. Nu is hij dus ook effectief aangehouden.