Verbouwingen lopen vlot: uitkijken naar opening Stoom.Vilvoorde “Eindelijk de koffiebar in Vilvoorde waar ik van droomde” Margo Koekoekx

26 mei 2020

11u07 0 Vilvoorde Lien Warmenbol, Eva Vanden Broeck en Louis Philippe kunnen stilaan aftellen. De laatste werken in de koffiebar en de workspace gaan in en vanaf dat de veiligheidsraad het toelaat schieten ze in actie. Stoom.Vilvoorde is geboren.

“Een leuke hippe koffiebar, dat is wat ik mis in Vilvoorde”, vertelde Lien enige maanden geleden. Zij en haar partner Piet kochten het prachtige pand op de hoek van de Lange Molenstraat en de Bergstraat in ware seventiesstijl. Ze gingen opzoek naar uitbaters voor de koffiebar en vatte zelf het plan op om werkruimtes op het verdiep te creëren. “De authentieke stukken van het gebouw wilden we zeker in de verf zetten. Zowel de seventies stijl als de restanten van het bankkantoor dat dit ooit was.”

Er ging echt een verrassend interessante wereld vol soorten koffie en bijhorende technieken voor ons open Louis Philippe

Ze deden een brede oproep naar geïnteresseerden voor uitbating van het horecagedeelte maar dat bleek eigenlijk niet nodig te zijn. “Ik moest het niet ver gaan zoeken want deze twee enthousiastelingen uit eigen buurt gaven mij meteen het juiste gevoel”, zegt Lien.

“Of wij er lang over hebben nagedacht? Totaal niet!”, lacht Eva. “We zagen dit volledig zitten en wisten beiden dat we ooit zelfstandigen wouden worden dus zijn impulsief en met volle goesting in dit verhaal gesprongen. Op een week was het in kannen en kruiken.” De opleiding tot barista hebben ze alle twee bijna volledig achter de rug en de indrukwekkende koffiemachine is pas geleverd. “Er ging echt een verrassend interessante wereld vol soorten koffie en bijhorende technieken voor ons open”, zegt partner Louis.

Hip en met planten

“Een hippe plek waar iedereen terecht kan inclusief kids. Dat willen we brengen. We willen vooral kwalitatieve koffie bieden, maar schenken evengoed thee, frisdranken of een frisse pint voor wie dat wil”, legt Louis uit. “De kinderen krijgen trouwens een eigen plekje”, vult Eva aan. “In de kelder zit nog de oude kluis van de bank. Een zware deur met slot op. Daarin maken we een speelruimte speciaal voor de kinderen. Al zal de deur wel ten allen tijde openblijven natuurlijk”, knipoogt ze.

Alle drie gaven ze hun job op, en dan komt corona op de proppen. Het vergt al moed om het risico te nemen als zelfstandige aan de slag te gaan en dan krijg je al meteen een mokerslag te verwerken. “Voor ons viel het gelukkig nog mee”, zegt Eva. “Wij hadden ons btw-nummer aangevraagd voor corona uitbrak en krijgen nu een tegemoetkoming. De investeringen die we doen wat inrichting betreft moest sowieso gebeuren. We hebben er nu enkel meer tijd voor”, klinkt het. “En als we nog lang fysiek gesloten moeten blijven kunnen we overwegen om een take-awayconcept op te starten”, bekijkt Louis.

Voor Lien was er geen financiële ondersteuning. “Co-workingspaces mochten zogezegd open blijven en in theorie kon ik dus gewoon opstarten. Maar in de praktijk was er wel een verbod op niet essentiële verplaatsingen dus van mensen rondleiden en een workspace gebruiken was geen sprake. Dus hebben wij verder verbouwd en kregen we hulp van onze kinderen. Daar was wel tijd en ruimte voor”, zegt Lien optimistisch.

De deuren blijven logischerwijze wat langer gesloten maar binnenkort kan je hier terecht voor een leuke werkplek waar je de heerlijke koffie van het gelijkvloers mee naar boven kan nemen, waar je kinderen zich kunnen vermaken en waar je ook nog planten en gadgets kan verkrijgen. Cadeautje vergeten te kopen? Geen probleem, dat kan je hier na je koffieklets -letterlijk- nog aanschaffen.

Ze geven een inkijk in hoe de verbouwingen in coronatijden verlopen.