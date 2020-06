Verborgen volkstuintjes verdwijnen rond najaar Margo Koekoekx

12 juni 2020

17u44 7 Vilvoorde Verborgen volkstuintjes verdwijnen. Het klinkt bijna als een strip van Suske & Wiske maar het is realiteit. Enkele volkstuintjes op het Kassei gaan verdwijnen voor de komst van een Mobipunt. Dat zal liggen aan de Rubenslaan, beidt parkeerplaatsen voor auto’s, fietsen en een halte voor de ringtrambus. In het najaar starten de werken hieraan maar de houders van de volkstuintjes waren nog niet op de hoogte.

Op het mobipunt zal plaats zijn voor 100 parkeerplaatsen, 47 overdekte fietsenstallingen en 10 fietskluizen. Daarvoor koopt de stad een stuk eigendom van Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting. Momenteel zijn er enkele volkstuintjes gevestigd maar een van de hobbytuinders Pierre Magnone (65) kwam uit de lucht gevallen over het nieuws dat de tuintjes zouden verdwijnen. Zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Niet op de hoogte

Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap: “We proberen mensen altijd zelf op de hoogte te stellen. In deze gebeurde dat niet. Simpelweg omdat ik niet op de hoogte was van die tuintjes. Naast de straat liggen een aantal volkstuintjes die je kan zien wanneer je de brug bent overgereden, die komen niet in het gedrang. Maar achter de bomen liggen er blijkbaar ook een paar. Daar had ik, en ik denk ook mijn collega’s, geen weet van.”

Schepen Katrien Vaes (Open Vld) kreeg al een ongerust telefoontje ‘Ga ik mijn patatten nog kunnen oogsten?’ klonk het bij iemand. “Ja, dat zal geen probleem zijn. De werken zullen waarschijnlijk in het najaar pas aanvangen. Van hoe zij het gebruik van de grond regelden met de Intervilvoordse weet ik niet. Het terrein zal in elk geval in handen van de stad zijn bij aanvang van de werken van de Werkvennootschap.”

Mobipunt

Het mobipunt moet er komen om de auto’s uit het centrum te houden. De randparking krijgt een halte voor de Ringtrambus en plek voor auto’s en fietsen om ecologisch transport aan te moedigen in het centrum.