Verbinding tussen rondpunt Heldenplein en Schaarbeeklei doorbroken voor gemotoriseerd verkeer Margo Koekoekx

07 oktober 2020

18u29 0 Vilvoorde Vanaf 12 oktober tot het einde van de maand is het niet mogelijk om van het Heldenplein naar de Schaarbeeklei te rijden en vice versa. Op de afbeelding staat de te volgen omleiding aangegeven. Het gemotoriseerd verkeer moet deze volgen in beide richtingen.

De Stationlei is na wekenlange werken aan diezelfde werf opnieuw open. Via daar kan met naar de Beniot Hanssenslaan en de Luchthavenlaan naar de woluwelaan rijden om vervolgens via de Vilvoordelaan weer naar de Schaarbeeklei te rijden. Hetzelfde geldt ook in de omgekeerde richting.

Tijdelijke fietsstraat

Voor voetgangers zal er doorgang mogelijk zijn en voor de fietsers voorzien ze een omleiding via de Koepoortstraat. Deze straat is dan tijdelijk een fietsstraat wat wil zeggen dat de snelheidslimiet 30 km per uur is en auto’s de fietsers niet mogen inhalen.

Ook de bussen stoppen opnieuw aan halte Heldenplein vanaf dan. De bussen volgen eveneens een omleiding.

Handelaars en woningen op de Schaarbeeklei blijven wel bereikbaar. “Er is een keerpunt in de middenberm voorzien tussen de rotonde en de Herlaerstraat. Zo kunnen mensen wel tot aan de werfzone op de Schaarbeeklei.”

Nutswerken

De reden van de onderbreking zijn de werken voor de ringtrambus. De nutsbedrijven schuiven de werf opnieuw een stukje op. Tegen eind oktober zou de doorgang opnieuw mogelijk zijn.