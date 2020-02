Veel liefde en trouwjurken in de JOE-studio: getrouwde koppels doen openingsdans nog eens over Margo Koekoekx

14 februari 2020

16u05 0 Vilvoorde Op de Medialaan in Vilvoorde hangt de liefde in de lucht. 17 koppels kwamen op Valentijnsdag hun openingsdans overdoen voor de JOE studio en herbeleefden hun mooiste dag tijdens de top 100 van de openingsdansen. David en Inge stapten een half jaar geleden in het huwelijksbootje in Vilvoorde en kwamen in vol trouwornaat opdagen. Maar het opvallendste verhaal kwam van Liliane en Eddy uit Boom, die na 16 jaar huwelijk de scheiding inzetten, maar eigenlijk nog steeds gelukkig zijn samen.

Liliane Coomans (64) en Eddy Van de Veke (59) uit Boom hebben wel een heel apart verhaal. Het ‘gescheiden’ koppel is nog steeds samen. “Eddy vroeg mij na 6 maanden samenzijn ten huwelijk aan ‘den toog’. Zonder ring. Die zijn we daarna samen gaan kiezen”, vertelt Liliane. “Op 20 september 1988 zijn we dan getrouwd en kozen we als openingsdans voor Taylor Dayne met I’ll Always Love You. Een prachtig nummer dat nog maar pas uit was”, vult Eddy aan.

Getrouwd, gescheiden, voor altijd samen

“16 jaar later zijn we dan gescheiden. Maar lang heeft dat niet geduurd. We waren goed uit elkaar gegaan en hebben zelfs onze trouwringen nooit uitgedaan”, vertrouwt Liliane ons toe. Eddy vertelt hoe ze bijna een half jaar apart woonden, maar elkaar eigenlijk voortdurend zagen, ook vanwege hun twee kinderen. “Wij werkten allebei in de horeca en zagen elkaar veel, maar later was ik zelfstandige en had ik ‘s avonds heel veel klantenbezoeken waardoor we elkaar amper zagen. Dat was de aanleiding om te scheiden. Niemand zag het aankomen en velen hadden het ook gewoon niet door omdat we nog altijd alles samen deden”, lacht Liliane. Zoveel jaren later zijn ze nog altijd officieel gescheiden, zijn ze gelukkig samen, dragen ze hun ringen nog steeds en kwamen ze in de studio langs om die liefde nog eens te bezegelen.

David Tytgat (42) en zijn nog kersverse echtgenote Inge Christiaens (37) stapten afgelopen zomer in het huwelijksbootje in Vilvoorde. “We kennen elkaar al dertig jaar, maar zijn pas sinds 2013 een koppel. Ik had haar gezegd dat ze de eerste zeven jaar geen aanzoek moest verwachten. Maar tijdens een citytrip in Schotland heb ik haar dan toch na 5 jaar al gevraagd. Ik wou haar niet langer laten wachten.”

Furie in de kapel

In de St. Margarets Chapel jende hij haar nog wat alvorens dé vraag te stellen. Blijkbaar kunnen vrouwen die Margaret heten daar gratis huwen. “Ik zei dus om te lachen: “Alez, jammer dat je niet Margaret heet, anders hadden we hier en nu kunnen trouwen.” Waarop zij haar al helemaal begon op te winden. Ondertussen had ik me even omgedraaid om mijn ring te pakken en vroeg ik het haar. Ze was echter goed op dreef waardoor ze mijn vraag niet eens goed had gehoord en het pas doorhad toen ze de ring zag”, vertelt hij geamuseerd. “Al die mensen in de kapel waren ons al aan het bekijken. Eerst was ze van haar oren aan het maken, daarna kwamen er tranen. De omstaanders wisten niet wat er gebeurde. Pas wanneer we aan de mensen toonden wat er aan de hand was klonk er gejuich.”

Net als een half jaar geleden moesten ze om 4.45 uur opstaan om zich klaar te maken en op tijd aan de studio te staan. “We kozen voor een lied uit een film van de Twilight-trilogie en dat kwam ook volledig terug op onze trouw. Zelfs op mijn sokken staat een stukje tekst van het lied. Ik ben er heel spaarzaam op en draag ze enkel op speciale gelegenheden zoals vandaag”, aldus David.

Geen openingsdans

Ook presentatrice Anke Buckinx is sinds twee jaar verloofd maar bij de vraag of ze al wat inspiratie heeft kunnen opdoen uit de top 100 schudt ze het hoofd. “Wij gaan waarschijnlijk geen openingsdans doen. Mijn vriend is niet echt een danser. We gaan ook zeker niet voor een klassieke trouw gaan”, zegt ze. “Hij had eerst zelfs gezegd niet te willen trouwen. Dat hij me in 2018 tijdens een verjaardagsweekendje in Utrecht ten huwelijk vroeg, was dus al een hele stap”, lacht ze.