Vastgoedontwikkelaar ‘Goodman’ schenkt 600 mondmaskers aan AZ Jan Portaels SHVM

16 maart 2020

16u05 5 Vilvoorde Vastgoedontwikkelaar Goodman uit Vilvoorde heeft maandag zo’n 600 mondmaskers geschonken aan het AZ Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde. De mondmaskers zijn van het type FFP2, een soort waar op dit moment veel vraag naar is.

Zondag maakte viroloog Marc Van Ranst in een tweet nogmaals duidelijk hoe zeer verpleegkundigen en artsen deze mondmaskers nodig hebben. “Kunnen jullie aub deze dozen afgeven aan de onthaaldesk van jullie ziekenhuis in de buurt? Zo helpen jullie echt jullie gezondheidswerkers!”, klonk het.

De firma schoot meteen in actie en schonk op eigen initiatief zo’n 600 mondmaskers aan het AZ Jan Portaels. “Zelf hadden we nog een hele stock aan mondmaskers, die in eerste instantie bedoeld was voor onze eigen medewerkers”, klinkt het binnen het bedrijf. “Ondertussen werken de meeste van onze werknemers thuis. Onze directie zag dan ook in dat het ziekenhuis deze mondmaskers veel harder nodig had dan wij.”

Het ziekenhuis is de firma dan ook enorm dankbaar. “We zijn heel blij dat mensen beseffen dat het nijpend tekort aan mondmaskers een probleem vormt”, zegt Helena Polfliet van het AZ Jan Portaels. “We verwachten ook een solidaire beweging, die nu al bezig is. Ook in het bolwerk werden al mondmaskers verzameld.”