Vanaf 20 december verwelkomt de spiegeltent je weer voor Winters Vilvoorde MKV

20 november 2019

18u19 0 Vilvoorde Van 20 december 2019 tot en met 5 januari 2020 kan iedereen weer terecht op de Grote Markt in Vilvoorde voor tal van activiteiten. De spiegeltent wordt opnieuw the place to be in de winterperiode.

Ondertussen is het jaarlijkse traditie en kijken jong en oud uit naar de komst van de spiegeltent in Vilvoorde. Iedereen weet dan: de gezelligste periode van het jaar is aangebroken. De opening wordt – ondertussen ook traditiegetrouw – verzorgd door Radio Modern op 20 december en afgesloten met de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking op 5 januari 2020.

Wat je mag verwachten? Stevige feestjes maar ook een knus Jazz café, een namiddag vol circustechnieken voor de kinderen, een seventies-party en nog veel meer. Voor het exacte programma neem je best een kijkje op de flyer.