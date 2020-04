Vanaf 1 september kan je Industriële ICT volgen bij Technov Margo Koekoekx

02 april 2020

12u56 0 Vilvoorde Vanaf 1 september 2020 kan je instappen in een nieuwe richting bij Technov in Vilvoorde. Die speelt in op de nood aan afgestudeerden met een ICT-profiel. De nieuwe technische richting binnen het STEM-aanbod start in het vijfde middelbaar en zal Industriële ICT heten. De school investeert 35.000 euro in het updaten en aankopen van alle benodigde leermaterialen.

“In deze richting leren de leerlingen computersystemen en netwerken in industriële toepassingen installeren, in bedrijf stellen en onderhouden”, zegt directeur van Technov Marc Deldime. “De leerlingen leren dus niet enkel hoe de computer werkt, maar ook hoe je informatie kan uitwisselen met andere computers en geautomatiseerde productiesystemen. Programmeertalen en besturingssytemen om industriële processen te sturen, zullen geen geheimen meer hebben voor onze leerlingen.”

35.000 euro investeren

De richting vereist nieuwe moderne materialen. De school investeert hier 35.000 euro in. “Wie de richting wil volgen, volgde best een vooropleiding van Elektriciteit-Elektronica, Elektromechanica of Elektrotechnieken. Geïnteresseerde leerlingen uit de tweede graad ASO/TSO met een passie voor ICT en elektronica zijn ook zeker welkom”, aldus directeur Marc Deldime.

Inschrijven kan vanaf 20 april. Meer info is te verkrijgen via mail of de website van de school.