VACATURE: Word jij onze nieuwe HLN-journalist in De Ring? Onze reporter getuigt: “De ideale leerschool voor jonge nieuwsneuzen!” Redactie

07 april 2020

12u52 17 Vilvoorde Het Laatste Nieuws is op zoek naar nieuw talent in de rand rond Brussel. Scroll jij graag je social media af op zoek naar het laatste nieuws? Weet jij wat er leeft in je buurt? En wil je weten welk nieuws er schuilt achter loeiende sirenes? Dan ben jij de man/vrouw/x die onze redactie zoekt!



Als regionaal journalist voor HLN ga je net als Esther elke dag op zoek naar het laatste nieuws en ben je onze ogen en oren in de rand rond Brussel: van Londerzeel tot Hoeilaart. Met jouw vlotte pen schrijf je kleine en grote verhalen over alles wat leeft in jouw buurt. Daarnaast heb je een kritische blik, leg je vlot contact en kennen sociale media geen geheimen voor jou. Beschik je tot slot over een wagen, ben je flexibel qua werkuren en schrikt freelance werken je niet af? Dan ben jij de journalist die wij zoeken!

Jagen naar nieuws

Wat is het nieuws achter de zwaailichten en loeiende sirènes? Waar moet je zijn om lekker te gaan tafelen? Jij trekt elke dag op nieuwsjacht, zoekt de verhalen achter de mensen en je beschikt over een breed interesseveld: gerecht, politiek, human story’s, misdaad, faits-divers, ...

Regiohuis

Tot slot maak je deel uit van ons ‘Regiohuis’. We zetten volop in op de combinatie print en digitaal. Zo lever je info en beelden aan voor de VTM-nieuwsredactie. Je bouwt mee aan de nieuwsmedia van morgen en krijgt de kans om jezelf hogerop te tillen dankzij boeiende opleidingen.

Begint die nieuwsneus het al te kriebelen? Mail dan snel je cv en motivatiebrief naar evelien.verstraeten@dpgmedia.be.

Meer informatie over de vacature vind je hier.