Update dinsdag: coronapatiënten AZ Jan Portaels Directeur Thierry Freyne is besmet met Covid-19 Margo Koekoekx

31 maart 2020

13u59 0

Vandaag werden opnieuw 15 mensen getest, zij wachten nog op de resultaten. Intussen zijn nog steeds 24 patiënten gehospitaliseerd op de corona-afdeling en liggen er 6 op intensieve. Er werden opnieuw 5 mensen ontslagen en afgelopen 24uur stierven patiënten aan het coronavirus.

Overzicht

In het totaal werd 48 coronapatiënten gehospitaliseerd. Hiervan overleden 7 patiënten en konden 12 patiënten het ziekenhuis verlaten. Er zijn ook besmette patiënten die thuis in quarantaine herstellen. Op de cijfers zit een beetje marge, want deze veranderen gedurig. De overledenen zijn allemaal ouder dan 60 jaar.

Algemeen directeur Thierry Freyne werkt al even van thuis uit gezien hij lichte symptomen van het coronavirus ervaarde. “Intussen testte hij inderdaad positief op Covid-19 en zit hij thuis in quarantaine”, bevestigt Helena Polfliet, woordvoerster van AZ Jan Portaels.