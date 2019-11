Twintiger valt twee keer andere autobestuurders aan WHW

07 november 2019

16u15 0 Vilvoorde Een Vilvoordse twintiger is veroordeeld tot 7 maanden cel omdat hij tot tweemaal toe andere autobestuurders aanviel. Zelf kwam de Vilvoordenaar niet opdagen voor zijn proces.

Op 20 februari kreeg hij het in Vilvoorde al aan de stok met een andere weggebruiker. Een 25-jarige vrouw had hem al claxonnerend op zijn roekeloos rijgedrag gewezen. Hij stapte uit en diende de vrouw vier vuistslagen toe. Alleen door de tussenkomst van een voorbijganger stopte hij met slaan. Enkele maanden later, op 7 april, kwam het opnieuw tot een conflict met een andere autobestuurder. Toen die hem ook wilde aanspreken op zijn agressieve rijstijl, kreeg ook die man een reeks slagen te verwerken. Het slachtoffer ondervindt tot op vandaag gezondsheidsproblemen als gevolg van die slagen. Opvallend: op 19 februari kreeg hij nog de gunst van de opschorting van de politierechtbank nadat hij betrapt was achter het stuur van een wagen die niet verzekerd en niet ingeschreven was, en terwijl hij zelf geen rijbewijs had. Een dag later kon hij zich dus alweer niet beheersen.