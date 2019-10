Twijfel over verwondingen na beweerd partnergeweld: vrijspraak WHW

03 oktober 2019

14u04 0 Vilvoorde Een twintiger uit Vilvoorde is vrijgesproken voor intrafamiliaal geweld. Eerder had het parket nog 6 maanden cel gevorderd. De rechter zag teveel twijfel om hem te veroordelen.

De man kreeg het op 14 september aan de stok met zijn vrouw. Nadat ze een enorm geroep hoorden hadden hun buren de politie gebeld. De agenten constateerden dat er plukken haar waren uitgetrokken en stelden een P.V. op. In november was het opnieuw prijs. De vrouw werd op haar bed aangetroffen met lichte verwondingen. Haar dochter uit een eerdere relatie bevestigde dat haar mama aangevallen was geworden door haar stiefvader. “Een objectieve getuige is dit echter niet”, aldus de verdediging, “ze heeft nooit een goede band gehad met mijn cliënt. Het slachtoffer heeft zichzelf verwond. Mijn cliënt stelt dat hij niets misdaan heeft.” Een pleidooi dat wel eerder gehoord wordt in de rechtbank bij dergelijke zaken. Nu had de rechter er echter wel oor naar. “De politie kon niet accuraat vaststellingen doen. Hoe groot waren de verwondingen? Waren ze door toedoen van haar echtgenoot? Op basis van dit dossier kan ik dit niet zeggen. Daarom moet ik de beklaagde vrijspreken”, klonk het.