Tweewielers kunnen niet meer over Brusselsesteenweg Margo Koekoekx

21 mei 2020

11u24 0 Vilvoorde De Brusselsesteenweg aan het kanaal in Vilvoorde is al enkele maanden afgesloten voor doorgaand verkeer. Nu moeten ook fietsers en brommers een omleiding volgen.

In december 2019 werd de steenweg afgesloten voor de heraanleg van riolering en de weg en de komst van de fietssnelweg. Eerst konden enkel auto’s de baan niet gebruiken, nu is dat ook voor tweewielers het geval. De werken zouden in het totaal een jaar duren. Fietsers kunnen de omleiding via bordjes volgen. De kuiten wel insmeren want er zitten pittige hellingen in het traject dat anders naast het water loopt.