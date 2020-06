Tweede mountainbikeroute in Vilvoorde op komst Margo Koekoekx

15 juni 2020

18u37 1 Vilvoorde Vilvoorde is heel wat fietsroutes rijk, nu komt daar een tweede mountainbikeroute bij. Het startpunt maakten de drie betrokken schepenen Moad, Barbara en Katrien vandaag bekend: de parking aan de Tangebeekbos. “We gaan de route zeker eens uittesten als de bordjes staan. Eerst nog wat trainen!”, lachen ze.



Sportvlaanderen deed op 28 april een oproep naar het Vilvoordse bestuur met de vraag of een mountainbikeroute aanleggen mogelijk zou zijn. Het antwoord spreekt intussen voor zich. “De route is af en zal een goede 20 km zijn”, schat schepen voor sport Moad El Boudaati (Sp.a). “Wat de stad betreft zouden de bordjes voor de bewegwijzering er over twee tot drie weken kunnen staan. Sportvlaanderen zorgt voor het grote overzichtsbord aan de Tangebeekbos zelf.” Momenteel is het plan om de route door zowel Grimbergen als Vilvoorde te laten lopen. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaf al groen licht.

Herontdekken

Barbara De Bakker (Groen) schepen voor mobiliteit en Katrien Vaes (Open Vld) schepen voor openbaar domein, sloegen mee de handen in elkaar om de mogelijkheden te bekijken. “We merkten ook dat er een grote vraag naar is en we zijn maar wat blij dat we de mensen de diversiteit in eigen stad kunnen laten ontdekken”, zegt De Bakker. “Wij zijn uiteraard tevreden dat we dit kunnen ondersteunen en als we de fietsenverkoop zien is dit zeker een troef voor de zomer”, vult Katrien Vaes aan.

“En ook na de zomer want mountainbikers zijn niet vies van wat regen en modder. Dit wordt de tweede route in Vilvoorde specifiek voor mountainbikers. Afhankelijk van hoe druk bezet de route zal zijn kunnen we in de toekomst nog uitkijken naar mogelijke routes”, zegt de sportschepen.

Routes bundelen

Nu de zomer voor de deur staat, staycations de trend zijn en buiten komen in eigen buurt weer scoort als nooit tevoren, gaan ze een bundeling maken van het wandel- en fietsaanbod in Vilvoorde. “We hebben al heel wat routes te bieden in Vilvoorde en daar komen er nog steeds bij”, aldus Barbara De Bakker. Later volgt meer informatie.