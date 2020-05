Twee zeventigers aangereden aan ingang ziekenhuis AZ Jan Portaels: bestuurder was onder invloed en pleegde vluchtmisdrijf Margo Koekoekx

27 mei 2020

12u10 66 Vilvoorde Aan het AZ Jan Portaels-ziekenhuis in Vilvoorde zijn vanochtend rond 10 uur twee zeventigers aangereden. Een man (77) en een vrouw (79) werden aangereden door de bestuurder van een Mercedes. De bestuurder pleegde vervolgens vluchtmisdrijf. De dader is intussen gevat en was onder invloed van alcohol.

“De twee slachtoffers verblijven momenteel op de spoedafdeling en zijn zwaar gewond maar buiten levensgevaar”, laat Helena Polfliet, woordvoerster van AZ Jan Portaels, weten.

“Onze collega’s konden de man van 62 die vluchtmisdrijf pleegde, rond 11 uur aanhouden”, zegt Catherine Bodet, woordvoerster politie Vilvoorde. De man zou naar eigen zeggen van plan geweest zijn zichzelf aan te geven maar de politie stond al aan de deur. “Hij bleek onder invloed van alcohol en zijn rijbewijs trokken we onmiddellijk in voor 15 dagen”, zegt Carol Vercarre van parket halle Vilvoorde. “Intussen zal er een medisch rijgeschiktheidsonderzoek plaatsvinden, gezien er mogelijk sprake is van een alcoholproblematiek.”

De aanrijding vond net na het passeren van de slagboom plaats. Hij verklaarde per ongeluk op de gas in plaats van op de rem te hebben gedrukt.