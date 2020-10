Twee Vilvoordse scholen schakelen over op afstandsonderwijs Stephanie Romans Margo Koekoekx

12 oktober 2020

17u38 18 Vilvoorde Basisschool De Knipoog en de middelbare school Virgo Plus stappen over op afstandsonderwijs. De leerlingen krijgen zeker de rest van de week van thuis uit les. “Als de leerlingen zich dan thuis houden aan alle coronaregels, hopen we zo een knik te brengen in de stijgende grafiek van het aantal besmettingen.”

Leerlingen van De Knipoog waren maandag al thuis. Zij blijven in totaal negen dagen weg van school. De secundaire school Virgo Plus was maandag wel nog open. Daar schakelen ze met ingang van dinsdag dus over op zes dagen afstandsles. De twee scholen liggen naast elkaar op Campus Roosevelt, aan de Rooseveltlaan.

“In sommige afdelingen van de school zijn er verschillende leerkrachten afwezig”, klinkt het in een mededeling van algemeen directeur Johan Van Engelant, van Katholiek onderwijs Vilvoorde. “Sommigen omdat ze positief testten, anderen omdat ze in quarantaine zitten of om andere medische redenen.”

Te veel afwezigen

In de kleuterschool is het aantal afwezige leerkrachten zo groot, dat het organiseren van onderwijs in coronatijden niet meer mogelijk blijkt. “Het combineren van afstandsonderwijs voor leerlingen in quarantaine en contactonderwijs voor de leerlingen aanwezig in de school, vraagt heel wat van de leerkrachten”, aldus Van Engelant. “We begrijpen natuurlijk dat het voor de ouders niet altijd even eenvoudig is om opvang te regelen. We hopen dat de ouders begrijpen dat we deze maatregel nemen in het belang van de gezondheid van onze leerlingen en personeelsleden.”

“Op de scholen zijn momenteel 9 personeelsleden en 40 leerlingen in quarantaine. Niet iedereen in quarantaine test natuurlijk positief. Het cijfer toont wel aan dat het nodig was dat we actie ondernamen.” In totaal volgen er 1550 leerlingen les bij de Knipoog en Virgo.