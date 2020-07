Twee of meer zomerscholen voor Vilvoorde: “De lijsten staan al overvol” Margo Koekoekx

17u26 0 Vilvoorde Ook in Vilvoorde zullen er minstens twee zomerscholen lopen. Die zullen doorgaan van 10 tot 28 augustus in zowel de scoutslokalen op het Faubourg als in basisschool de Klimop. De inschrijvingslijsten voor de zomerscholen staan immers overvol.

“Via de zomerschool willen we de kinderen de kans geven om de leerachterstand zoveel mogelijk weg te werken”, stelt schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open Vld). “Het is een extra steuntje in de rug om ervoor te zorgen dat leerlingen op 1 september met meer vertrouwen en een positief gevoel van start te kunnen gaan.”

De scholen kunnen zelf lijsten opmaken voor leerlingen uit de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar die extra ondersteuning kunnen gebruiken. “En dat zijn lang niet enkel kansarme kinderen, maar werkelijk kinderen uit alle sociale klassen. We spreken van een andere lessituatie gedurende maanden en nu komt daar ook de zomervakantie nog bij”, aldus De Ro.

Al 160 namen op de lijsten

De deelname is gratis en niet verplicht, maar zal wel sterk aangemoedigd worden. Vilvoorde doet een beroep op de basisscholen van het Katholiek-, Stedelijk- en Gemeenschapsonderwijs voor het selecteren van de leerlingen. Zij kennen de noden van de leerlingen het best.

Op de lijsten staan al 160 namen van kinderen die in aanmerking komen voor de zomerscholen. Er zijn echter maar 144 plekjes beschikbaar en nog niet alle scholen stuurden een lijst in. “We zullen zeker ingaan op de tweede oproep van Ben Weyts. Mogelijks komen er meer dan twee zomerscholen.”

Oproep lesgevers

Om het hele initiatief te kunnen dragen doen ze wel een oproep naar mensen die willen lesgeven. “Leerkrachten, studenten onderwijs, gepensioneerde leerkrachten,... ze zijn meer dan welkom. Ook voor de luiken sport, spel en cultuur zijn we op zoek naar mensen. Zij kunnen zich vrijwillig opgeven en krijgen daarvoor een vergoeding. Dat is niet te vergelijken met een loon, maar ze moeten het ook niet gratis doen.”

Interesse? Meld je aan bij het vrijwilligerspunt op de website van de stad.