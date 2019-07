Twee nachten twee rijstroken dicht op viaduct Vilvoorde DBS

09 juli 2019

10u13 0 Vilvoorde Op het viaduct van Vilvoorde is woensdagnacht maar één rijstrook beschikbaar op de binnenring en donderdagnacht op de buitenring. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de brugvoegen reinigen.

Een mobiele werf zal zich per nacht en per rijrichting over twee rijstroken van het viaduct bewegen om de voegen één voor één te reinigen. Voor het autoverkeer is er tussen 21 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s ochtends dan ook maar één rijstrook beschikbaar.

De mobiele werf werkt woensdagavond 10 juli vanaf 21 uur op de binnenring van de R0 richting Zaventem.

Van donderdagavond 11 juli (21 uur) tot vrijdagochtend 12 juli (5 uur) verplaatst de mobiele werf zich op de buitenring van de R0 richting Groot-Bijgaarden. De toegelaten maximumsnelheid wordt verlaagd tot 70 km/u. Overdag wordt er niet gewerkt.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht vooral bij de opstart van de werken woensdagavond mogelijke filevorming tot licht vertraagd verkeer. Vrijdag 12 juli voor de start van de ochtendspits is het viaduct weer volledig open.

De onderhoudswerken zijn nodig omdat de voegen zich kunnen vullen met zwerfvuil en steentjes door het vele auto- en vrachtverkeer dat zich elke dag over de brug begeeft.