Twee horecazaken op Grote Markt blijven gesloten MKV

21 november 2019

18u15 0 Vilvoorde De storm rond de gesloten horecazaken is nog lang niet gaan liggen. Zowel de Apero Bar op de Grote Markt als de K.G.B. in de Mechelsestraat werden eind vorige week gesloten. Willen ze opnieuw openen dan zullen ze eerst de nodige vergunningen moeten krijgen.

Burgemeester Hans Bonte zag alle partijen eerder deze week om te bekijken wat de volgende stappen zullen zijn. “Bij de K.G.B. ligt het moeilijk, de eigenares kocht het pand afgelopen week met terugwerkende kracht. Dat maakt dat zij de fouten van de vorige eigenaar, een Brusselaar van Albanese afkomst, in haar schoenen krijgt”, verklaart Bonte. Hij voegt daaraan toe dat het vaak niet aan de eigenaars ligt maar dat het cliënteel gebonden is wat de drugsfeiten betreft. Dat maakt dat hij bij de bestuurlijke beslissing blijft om de zaak te sluiten. “We moeten juridisch bekijken wat er met Sonia Verheyen en haar nieuwe zaak staat te gebeuren.”

Apero Bar

De Apero Bar heeft twee zaakvoerders Sinanoski Fikret - die eerder Bora Bora en Que pasa uitbaatte - en Ramos Nathalie. Nathalie liet eerder weten dat ze de zaak enkele weken verliet omdat ze niet akkoord was met wat haar zakenpartner in zijn schild voerde. “Veel wil ik nog niet kwijt. Wij wachten het onderzoek af. Maar hoe hij nu het zwart schaap uithangt, dat maakt me echt boos.”

Fikret getuigde in de media: “Nu ben ik echt een gebroken man. Alle zin om te heropenen, is verdwenen. Mijn drie kinderen die hier in Vilvoorde naar school gaan, kwamen deze week thuis met de vraag of het waar was dat ik drugs verkocht in het café. Ik leg mijn hand op mijn hart: ik gebruikte nooit drugs en de eerste die ik daarop - of op de verkoop ervan - betrap, vliegt meteen buiten.”

Volgens burgemeester Hans Bonte nam Sinanoski een advocaat onder de arm. “Hoewel Nathalie een tijdje geleden de zaak verliet, jammer genoeg voor haar zijn de gevolgen voor beide zaakvoerders. Ze is en blijft mede-eigenaar.”

Kanaalplan voor veiligheid

Het Vilvoordse stadsbestuur wil met harde hand optreden wat het anti-drugsbeleid betreft. “In het kader van het Kanaalplan moeten we streng blijven optreden tegen de drugsproblematiek die zich meer en meer verlegd naar onze regio”, concludeert Hans Bonte.