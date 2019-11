Twee horecazaken in Vilvoorde sluiten wegens cocaïne MKV

15 november 2019

16u49 0 Vilvoorde Zowel de Apero Bar op de Grote markt als de KGB in de Mechelsestraat moeten verplicht de deuren sluiten. De burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (sp.a), moest bestuurlijk optreden en besliste om de twee horecazaken in Vilvoorde te sluiten wegens herhaalde inbreuken.

“We moeten bestuurlijk optreden gezien de er herhaaldelijke inbreuken vaststelden. Zo werden begin deze week nog controles uitgevoerd waarbij in elke zaak resten van cocaïne gebruik zijn gevonden. De drug werd zeker gebruikt en waarschijnlijk ook verhandeld”, vertelt Bonte. “Er moet fors opgetreden worden willen we het gebruik van cocaïne tegengaan in onze horecazaken.”

Resem overtredingen

Daarnaast werden ook andere voorwaarden voor het behouden van de nodige vergunningen niet nageleefd, werd er illegaal gewerkt en stelden ze vast dat boven de zaak Apero Bar gewoond werd. Dat terwijl die eigendom niet voldoet aan de normen wat brandveiligheid en andere eisen betreft.

Eerder werd de Apero Bar een verplicht sluitingsuur opgelegd. “Ten laatste om 1u moesten ze sluiten. Dat respecteerden ze zelden”, laat de burgemeester weten.

Over de schreef

Nathalie Ramos die in het voorjaar de Apero Bar opende met Fred Sinani, laat weten dat haar zakenpartner over de schreef is gegaan. Ze gaat komende maandag verder bekijken wat de mogelijkheden zijn. “De brouwer gaat hem geen nieuw huurcontract willen geven”, klinkt het bij haar.

Indien de zaken opnieuw willen openen zullen er aanpassingen moeten gebeuren voordat ze nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Daarna kan het weken tot maanden duren eer de eventuele goedkeuringen gegeven worden.