Twee gewonden bij ongeval op kruispunt Berkendallaan met Eikendallaan in Vilvoorde Robby Dierickx

18 januari 2020

12u56 0

Op het kruispunt van de Berkendallaan en de Eikendallaan in Vilvoorde zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee gewonden gevallen bij een verkeersongeval. De omstandigheden zijn nog onduidelijk. Beide bestuurders werden naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerden volgens de lokale politie ViMa (Vilvoorde-Machelen) niet in levensgevaar.