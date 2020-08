Twee cafés krijgen verdict over toekomst na sluiting wegens niet naleven coronamaatregelen Margo Koekoekx

18 augustus 2020

14u32 0 Vilvoorde Café Rio moet met een coronaproof plan op de proppen komen als ze over een maand opnieuw willen openen. Zo niet, blijft het café de komende twee maanden gesloten. In filmpjes op sociale media is te zien hoe nauw ze de regels opvolgden. Lees de voorgaande zin met enige ironie. De Mutsaert Pub kwam zelf met een voorstel dat de burgemeester goedkeurde.



Tijdens de hoorzitting tussen de uitbater van de Mutsaert Pub en burgemeester Hans Bonte (Sp.a) kwam snel een oplossing. “De man erkende meteen de gemaakte fouten en kwam zelf met een voorstel. Hij opent in augustus enkel op woensdagen en zal maximaal dertig personen toelaten”, klinkt het bij Bonte. Als dat verloopt zoals ze afspraken is het mogelijk om in september opnieuw meerdere dagen te openen.

Laksheid baart me erg grote zorgen. Zeker als je de stijgende cijfers in onze hoofdstad en de noordrand ziet Hans Bonte

Per direct gesloten

De politie sloot het café afgelopen woensdag per direct wegens het niet correct naleven van de maatregelen. De cafébaas verwees verschillende keren naar de soepelere houding naar horeca zaken toe in het Brusselse. Dat omdat zijn pub slechts een steenworp van de grens ligt. “Dat is inderdaad het geval”, erkent de Vilvoordse burgemeester. “Al baart me dat erg grote zorgen. Zeker als je de stijgende cijfers in de hoofdstad en de noordrand ziet. Wij willen hier wel de puntjes op de i zetten.”

Bij café Rio is het andere koek. Afgelopen weekend verklaarde de zaakvoerder bij ons nog dat hij geen idee had waarom zijn café dicht moest. “De filmpjes die op Facebook te zien zijn vertellen wel wat anders”, zegt Bonte ontzet. “Daarin is bijna een schoolvoorbeeld te zien van ‘hoe het niet moet’! Dat vind ik onbegrijpelijk”, vervolgt hij. De sanctie is dan ook niet min. Café Rio moet twee maanden dicht. Een vroegtijdige heropening vanaf 18 september kan eventueel wel. Mits ze een duidelijk plan voorleggen rekening houdende met de corona-richtlijnen. “We kunnen niet anders dan hier streng optreden”, motiveert Bonte nog.

Café Rio moest in het weekend de deuren tot twee maal toe sluiten. De vaststellingen bedroegen: het niet correct dragen van het mondmasker, het niet respecteren van anderhalve meter afstand, dansen in het café en het niet respecteren van het opgelegde sluitingsuur.