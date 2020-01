Twaalf klassen van SBS Kinderkoppen maken kennis met verschillende beroepen MKV

21 januari 2020

16u55 0 Vilvoorde Basisschool Kinderkoppen uit Vilvoorde laat leerlingen proeven van verschillende beroepen. “Het kiezen van een studierichting doe je niet vanop de schoolbanken”, legt juf Natasja Louagie uit. En daar zijn de leerlingen maar wat blij mee. De leergierigheid en nieuwsgierigheid naar de verschillende beroepen blinkt op hun gezichten.

Maar liefst twaalf klassen proeven sinds afgelopen week en tot 6 februari van verschillende beroepen. Zo gingen ze langs bij o.a. garage Midas, WZC Filfurdo, bij de politie, Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels, een apotheker, de bibliotheek en de Groendienst van stad Vilvoorde.

Sinem Akin (11) vindt het erg boeiend: “Ik kook en zorg graag voor mijn jongere neefjes en nichtjes. Ik zie een beroep in de zorg zeker zitten, al wil ik sinds het vierde leerjaar graag kleuterjuf worden. Met ouderen werken is ook wel leuk. Spelletjes met hen spelen, gaan wandelen, met hen praten,... dat sociaal contact vind ik wel belangrijk”, klinkt het vastberaden.

Sinds het nieuwe decreet moeten scholen meer toespitsen op de talenten van de kinderen. Zo kunnen leerlingen aan het eind van het zesde leerjaar een bewustere studiekeuze maken. “We willen onze leerlingen laten kennismaken met verschillende beroepen zodat ze een realistischer beeld krijgen van wat dat allemaal inhoud. Tot nu toe zijn ze heel positief, het project is zeker voor herhaling vatbaar. Eén van de meesters vroeg ook al om een hele namiddag bij Filfurdo terecht te kunnen i.p.v. een uurtje. Dat is een goed teken”, klinkt het enthousiast bij Natasja.

In het eerste en tweede leerjaar krijgen of gaan de leerlingen telkens bij één beroep op bezoek, de jaren erna maken ze telkens met twee beroepen kennis. “Aan het einde van de rit moeten leerlingen een divers aanbod aan beroepen hebben gezien tussen het eerste en het zesde leerjaar”, besluit juf Natasja. Het zorgteam is al van vorig schooljaar bezig met het leggen van contacten om dit project te verwezenlijken.