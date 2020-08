Tussen de internationale kunstenaars zit ook talent van eigen bodem. Roel Heremans laat zijn stempel na in een drieluik dat aansluit bij ‘Het Industriële Straatmuseum’ Margo Koekoekx

12 augustus 2020

17u57 0 Vilvoorde Roel Heremans (30) laat een audiovisueel drieluik los op wandelaars aan het kanaal. De stad vroeg hem een tijdje geleden om aan de slag te gaan met een van de machines die de stad via kunst weer in het straatbeeld brengt. Daar hoefde de kunstenaar die in de Zennestad geboren werd niet lang over na te denken.

Hij schudde in plaats van één werk maar liefst drie interactieve werken uit zijn mouw. Het trekt al even de aandacht maar het audiovisuele werk is pas twee weken écht af. Laat je leiden door het rood geverfde stuk ijzer -dat sinds kort veel meer is dan dat- om de andere nabij gelegen werken te ontdekken.

Als de mensen wat irritatie aan me zien tijdens het filmpje weten ze bij deze hoe dat komt! Roel Heremans (30)

Voor Roel was meteen duidelijk dat hij zowel het verleden, het heden als de toekomst met elkaar wou verbinden. “Via een eerste QR-code neem ik de mensen mee in mijn verhaal. Ze hebben wel een smartphone met internetverbinding nodig maar verder is het heel laagdrempelig. Zo kan je gewoon mee volgen of voor wie wil de diepere lagen mee ontdekken. Het moet de aandacht trekken en de mensen bewust maken van de evolutie die Vilvoorde doormaakte en nog steeds doormaakt.”

En aandacht trekken doet het! Roel koos er namelijk voor om de hele zaag in een knalrode kleur te verven. “Het rood is de complementaire kleur van het groene gras errond. Zelfs de tint rood is bewust gekozen: signaalrood. Een kleur die veel in de industrie werd gebruikt.”

Naast het schilderen had hij heel wat werk met de opnames van het audiovisuele aspect. Eén van de drie filmpjes moest hij wel dertig tot veertig keer overdoen om te slagen. “Als mensen een lichte irritatie bij me opmerken tijdens het filmpje, weten ze bij deze hoe dat komt”, lacht hij.

Deel van een geheel

Wie de QR-code scant leert Roel wat beter kennen. En vindt de andere twee luiken van zijn werk ook. Benieuwd? Dan moet je zelf eens op zoek naar de lintzaag. Je komt ze tegen als je de wandeling van het industriële straatmuseum volgt. Die stak Sarah Demoen (36) in elkaar. Ze is verkrijgbaar op de stadsdiensten en binnenkort ook online. Hier licht Roel zelf al een tipje van de sluier.

Cultuurschepen Moad El Boudaati (Sp.a) is blij met het resultaat. “We wouden een gevarieerd aanbod met dezelfde rode draad, namelijk de industriële werktuigen van vroeger. Daarin zijn we geslaagd. Enkel het laatste werk van deze zomer moet nog geïnstalleerd worden.”

Gespot?

Wie een goed geheugen heeft kan de lintzaag herkennen. Het gaat om de lintzaag die in de jaren ‘70 en ‘80 bij optiek Weytjens op de Grote Markt stond. De opticien schonk het stuk aan de stad, die het op haar beurt een plekje aan het einde van de Vlaanderenstraat gaf. Van welke fabriek het stuk afkomstig is, is niet geweten.



