Tuintjes rond glasbollen doen sluikstorten dalen DBS

08 augustus 2019

15u06 1 Vilvoorde Het opfleuren van drie glasbollen in Vilvoorde en Machelen werpt zijn vruchten af. De kunstgrastuintjes waren namelijk één van de maatregelen in de strijd tegen sluikstorters. Die zijn namelijk minder geneigd om verzorgde locaties te bevuilen. De evaluatie na drie maanden toont dat de sluikstorten in dalende lijn gaan.

Incovo heeft verspreid over de vijf gemeenten meer dan 80 glasbollen staan, waarmee ze jaarlijks meer dan 3000 ton glas inzamelen. Het gaat dus om een belangrijke, perfect recycleerbare afvalsoort. De glasbollen trekken echter ook sluikstorters aan.

Na overleg met een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding heeft Incovo op twee locaties in Machelen en één in Vilvoorde de glasbol opgefleurd met een tuintje uit kunstgras, compleet met bloempjes. “We doen al heel wat om sluikstorten te bestrijden. Er zijn sensibiliseringscampagnes, mobiele camera’s en ondergrondse sites. Elke maatregel die we nemen maakt deel uit van een groter plan”, vertelt Katrien Vaes, schepen van openbaar domein in Vilvoorde en bestuurslid van Incovo.

Haar collega-schepen van milieu in Machelen, Magda Geeroms, vult aan: “Sluikstorters zijn minder geneigd om verzorgde, leuke locaties te bevuilen. Slechtliggende tegels, onkruid en graffiti bijvoorbeeld geven een verhoogde kans op sluikstorten. En de evaluatie van de grastuintjes bevestigen dit.”

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de daling spectaculair, en de dalende trend blijft zich doorzetten. Incovo blijft de komende maanden de sluikstorten nauwkeurig bijhouden om de effectiviteit van de maatregel te meten.