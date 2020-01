Troostbasiliek in Vilvoorde op nippertje gered van uitslaande brand nadat kerststalletje vuur vat, mogelijk kwaad opzet in het spel SHVM

19u59 5 Vilvoorde De zusters van de Troostbasiliek in de Leuvensestraat in Vilvoorde zijn maandag opgeschrikt door een hevige brand in een zijgebouw van de basiliek. De brand ontstond in een kerststal die vlak voor de ingang van het gebouw stond. Bij de brand vielen geen gewonden, maar de verontwaardiging bij de zusters is groot. “Ieder van ons vond het zeer beangstigend”, klinkt het.

De brand ontstond maandagnamiddag om iets over 16 uur. De Vilvoordse brandweer kreeg een oproep van een buurtbewoner. Die meldde vanuit een nabijgelegen winkel dat er brand was ontstaan op de binnenplaats van de Troostbasiliek. Niet veel later arriveerde de brandweer, die een brandende kerststal aantrof die intussen ook al een gebouw in lichterlaaie had gezet. Het zou gaan om een klein gebouw waar de verwarmingsketel zich bevindt. “De ruimte is volledig uitgebrand”, zegt officier Moons van de brandweer. “De brand heeft ook de dakstructuur van het gebouw aangetast, waardoor de brandweer zich genoodzaakt zag het dak open te breken. Vanuit het zijgebouw is een binnendeur die leidt naar de basiliek. En ook daar heeft de rook zich een weg naar binnen kunnen banen. Bijgevolg was er ook in de basiliek zelf een hevige rookontwikkeling.”

“Gelukkig ligt het gebouw vlak bij onze kazerne, waardoor we zeer snel ter plaatse waren”, gaat Moons verder. “In eerste instantie werden we opgeroepen voor een buitenbrand en was er sprake van een stalletje dat in brand stond. Maar al snel werd duidelijk dat er meer aan de hand was en schakelden we over naar gebouwbrand. Door het snelle optreden van de brandweerlieden hebben we erger kunnen voorkomen. Zo hebben we op het nippertje kunnen vermijden dat de brand naar de kerk zelf overgeslagen is.”

Getuigen belden aan de voordeur aan en riepen paniekerig door de deurtelefoon: ‘Het brandt! De kerststal is in brand gestoken!’. Ik verwittigde meteen de verantwoordelijke. Ondertussen zagen we de zwarte rook langs een klein deurtje de basiliek binnensluipen Zuster

Voor de zusters, die op dat moment in de achterkant van het gebouw waren, was het enorm schrikken. “Ieder van ons vond de gebeurtenis zeer beangstigend”, zegt een verontwaardigde zuster. “We hebben geluk gehad dat onze buren de brand opmerkten en dat ze snel de brandweer en politie hebben verwittigd. Getuigen belden aan de voordeur aan en riepen paniekerig door de deurtelefoon: ‘Het brandt! De kerststal is in brand gestoken!’. Ik verwittigde meteen de verantwoordelijke. Ondertussen zagen we de zwarte rook langs een klein deurtje de basiliek binnensluipen.”

De basiliek is bovendien nog maar net gerestaureerd, samen met de schilderijen die er hangen. “We hebben hier recent nog een jubileum gevierd”, klinkt het.

“Het is zeer jammer”, meent de zuster. “Maar we zijn ook zeer dankbaar dat de brandweer de brand op het juiste moment nog kon tegenhouden.”

Ook burgemeester Hans Bonte (sp.a) is verontwaardigd over het hele gebeuren. “Er is een branddeskundige aangesteld. Die zal onderzoeken of de brand effectief is aangestoken”, zegt Bonte. “Maar brandstichting wordt zeker niet uitgesloten.”