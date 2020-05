Triagepost Vilvoorde ontvangt op eerste dag 30 mogelijke coronapatiënten Margo Koekoekx

06 mei 2020

14u07 0 Vilvoorde Vanaf woensdagmiddag is het triagecentrum in CC Het Bolwerk opnieuw open. Tijdens de eerste namiddag waren er toch al 30 mogelijke patiënten die getest worden op COVID-19. Zij kregen allen een doorverwijzing van de huisarts.

Het is weer even wennen aan de nieuwe situatie maar alles verloopt momenteel vlot. Deze week zal de triagepost telkens een halve dag open zijn. Daarna schieten ook de 1.200 tracers die actief zijn in heel Vlaanderen in actie. Zij moeten de contacten van de besmette patiënten dan natrekken op besmetting met het coronavirus.

Per 100.000 inwoners zijn 136 testkist voorzien per dag. “We hebben dus een behoorlijke capaciteit om te testen waar dat nodig blijkt”, zegt Anja Van Nuffel, coördinator van huisartsenkring Harno.

Wie denkt besmet te zijn met corona neemt eerst contact op met de huisarts. Er is geen callcenter waarnaar je belt zoals de eerste keer dat de triagepost operationeel was.