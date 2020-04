Triagepost in CC Het Bolwerk heropent woensdag: “Maar de overheid laat ons serieus in de steek” Margo Koekoekx

30 april 2020

19u02 1 Vilvoorde Vanaf woensdagmiddag 6 mei zal het triagecentrum in CC Het Bolwerk opnieuw openen. Doordat de overheid bekendmaakte ruimer te gaan testen, maken ze opnieuw alles in gereedheid. Alle dienstverleningen konden dankzij eigen inzet plaatsvinden, al is dat nog geen rozengeur en maneschijn geweest. “Tot nu toe hebben wij 0,0 middelen gekregen van de overheid. Geen maskers, geen pakken, geen testkitten... niets”, zegt Anja Van Nuffel, coördinator van huisartsenkoepel Harno.

De lijst permanenties door de huisartsen in het triagecentrum wordt opnieuw ingevuld en alles wordt in gereedheid gebracht. “Al hebben we nog geen materiaal ontvangen van de overheid”, laat Anja Van Nuffel ons weten. “De eerste keer moesten we volledig terugvallen op ons eigen netwerk. We kregen geen FFP2-maskers, zoals verplicht is te dragen. We kregen geen beschermende overalls, handschoenen en gezichtsmaskers. We hebben het moeten doen met schenkingen, eigen middelen en hulp van de gemeenten. Het is toch niet te verwachten dat gemeenten daar budget voor moeten voorzien? Ik wacht dus af of de overheid deze keer wel materialen gaan aanleveren zoals beschermende materialen en de testkitten zelf. Nu sturen ze hun soldaten zonder wapens naar de oorlog. Op dat vlak is het hier een apenland.”

Vergoeding artsen

Verder is er wat de vergoeding van alle dokters betreft eindelijk wat duidelijkheid. Al blijkt die vergoeding klein bier te zijn in vergelijking met wat artsen anders verdienen. “De Vlaamse overheid gaf eerder de opdracht, maar wanneer het gaat over de betaling van de dokters verwijzen ze naar federaal niveau. Het was lang afwachten wat maakte dat alle artsen zich hebben ingezet, vanzelfsprekend, maar wel zonder te weten of en hoe ze verloond zouden worden”, neemt Anja Van Nuffel het voor hen op.

Stel dat de stad ons een factuur zou sturen dan zijn wij morgen failliet Anja Van Nuffel, coördinator huisartsenkoepel Harno

De kogel is door de kerk, dokters zouden nu vergoed worden per patiënt. “Maar in een triagecentrum kan je maar twee patiënten zien per uur doordat het testen meer tijd in beslag neemt dan een gewone consultatie. Anders zien zij in eigen praktijk makkelijk drie patiënten per uur. Daarbij komt nog eens dat ze geregeld verplicht met de vingers draaiden of andere taken verrichten op momenten dat er geen personen langskwamen. Ze zouden bijgevolg maximum twee derde vergoed worden. Een serieuze streep door de rekening dus.”

Ook prestatie-uren worden door de overheid niet vergoed en dat terwijl artsen veel administratieve taken hebben verricht.

Ontbrekende opdrachtenbrief

Nog opvallender is de ontbrekende opdrachtenbrief. “Nergens verscheen een officiële opdrachtenbrief waarin staat wie bijvoorbeeld de bemanning van het callcenter gaat vergoeden. Hetzelfde geldt voor de de kuisploeg die het daar spic en span hield. Momenteel kwam dat op schouders van de gemeente terecht. Zij zouden onze huisartsenkring eigenlijk een factuur kunnen sturen voor de medewerkers die ze ter beschikking stelden en voor de bezetting van CC Het Bolwerk. Wij kunnen nu niet aantonen met een opdrachtenbrief dat wij dat moésten organiseren en dat niet voor ons eigen plezier doen”, benadrukt Van Nuffel. “Stel dat de stad wél een factuur zou sturen, dan zijn wij morgen failliet.”

Daarmee benadrukt ze vooral de onduidelijkheid van bovenaf. “Ik ben er zeker van dat de stad ons dat niet zal aandoen”, zegt ze enigszins geruststellend.

Donderdag in de late namiddag kwam dan toch het bericht binnen dat de federale overheid een levering zal doen van testkitten en beschermend materiaal in de loop van het aanstaande weekend, opdat ze woensdag kunnen opstarten.

Spoor van corona

Wie symptomen vertoont en zich wil laten testen, belt niet meer naar het callcenter maar naar de eigen huisarts. Enkel huisartsen kunnen doorverwijzen naar het triagecentrum. Indien de test positief blijkt, worden ook alle personen getest waarmee hij of zij in contact kwam de afgelopen dagen.

Het triagecentrum in Vilvoorde staat in voor acht gemeenten: Wemmel, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Kampenhout, Steenokkerzeel, Machelen en Zaventem.