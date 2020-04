Triagecentrum in CC Bolwerk

in stand-by modus Margo Koekoekx

17 april 2020

16u51 0 Vilvoorde Het triagecentrum in CC Het Bolwerk in Vilvoorde sluit - tijdelijk - de deuren. “De triagepost blijft wel stand-by. Als het moet, kunnen we meteen weer opstarten”, zegt Anja Van Nuffel, coördinator huisartsenkoepel Harno.

Het triagecentrum opende exact een maand geleden de deuren, omdat er nood aan was. Nu is die nood er niet meer. “Bij de start ontvingen we 50 tot 60 oproepen per dag. De voorbije dagen waren dat er slechts 8 tot 10. Wij hebben bij AZ Jan Portaels getoetst of zij die oproepen kunnen behandelen. Ze bevestigden en zijn daarop voorzien. Vanaf maandag kunnen mensen dus naar het nieuwe nummer bellen”, zegt Anja Van Nuffel. De bemanning van de post door artsen ging ook van vier artsen naar één voor een halve dag.

Weerslag mooie weer

Van Nuffel benadrukt dat van zodra het nodig is om opnieuw te openen, er een zeer snelle heropstart mogelijk is. “Ik ben voorzichtig, maar we verwachten ergens dat dat nodig zal zijn. Vorig weekend met het mooie weer zagen we veel onverantwoorde beelden. Gezien de incubatietijd 10 tot 14 dagen betreft, zal die weerslag pas later volgen.”

Indien u corona-gerelateerde klachten heeft, kan uw huisarts of uzelf contact opnemen met het AZ Jan Portaels voor een raadpleging. Hiervoor maakt u steeds een afspraak. Dat kan vanaf maandag 20 april via 02/257.56.80.