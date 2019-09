Topvrouw GO!-onderwijs bezoekt Vilvoordse scholen: “De grote uitdaging? Te veel leerlingen, te weinig leerkrachten” JCV

02 september 2019

13u44 0 Vilvoorde Meer leerkrachten en meer plaatsen in de scholen, dat is wat onze regio nodig heeft. Dat heeft Raymonda Verdyck, topvrouw van het GO!-onderwijs, maandag op de eerste schooldag gezegd bij een bezoek aan de campus van tuinbouwschool Horteco in Vilvoorde. “Je kunt creatief zijn, maar je kunt leerlingen niet als haringen in een ton stoppen.”

Hoog bezoek voor de kinderen van Freinetschool De Zwierezwaai en tuinbouwschool Horteco maandag. Raymonda Verdyck maakte persoonlijk de eerste dag van het nieuwe schooljaar mee. “Je ziet dat iedereen veel goesting heeft om er aan te beginnen en dat maakt me blij”, zegt ze. “Je zit hier ook in een unieke en prachtige omgeving, met het gigantische domein van Horteco.”

Personeelstekort

Nochtans kon de aanloop naar de eerste schooldag wat beter verlopen zijn. Berichten over overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten waren schering en inslag. Problemen die in Vilvoorde, en bij uitbreiding de hele rand rond Brussel, nog sterker spelen. “De directeur van Horteco kan gelukkig met een volledig team van leerkrachten beginnen”, weet Verdyck. “Maar het heeft niet veel gescheeld en het is echt op de laatste dagen van de vakantie aangekomen. Dit is het eerste jaar dat we dit probleem zo duidelijk zien. In het verleden hadden we al eens een tekort na Nieuwjaar, wanneer er mensen uitvallen door ziekte of zwangerschap. Maar nu zien we hetzelfde al voor de start van het schooljaar.”

In het verleden hadden we al eens een tekort na Nieuwjaar, wanneer er mensen uitvallen door ziekte of zwangerschap. Maar nu zien we hetzelfde al voor de start van het schooljaar Raymonda Verdyck

Het onderwijs heeft dan ook behoefte aan verse krachten. “Mensen die overkomen uit de privé kunnen dat voor een deel oplossen, maar zij zouden hun anciënniteit moeten kunnen meenemen. Het beroep moet ook interessanter worden voor jongeren”, vindt de topvouw van het GO8-onderwijs. “We hebben in ieder geval extra leerkrachten nodig. Er komt een grote groep leerkrachten aan die de komende jaren met pensioen gaat en ook het aantal leerlingen blijft maar stijgen.”

Extra plaats

Meer leerlingen betekent plaatsgebrek op school, zeker in en rond Vilvoorde. Daarom werd dit jaar in de stad voor het eerst gekozen voor digitaal inschrijven in het secundair onderwijs, wat niet zonder slag of stoot is verlopen. Veel kinderen raakten aanvankelijk niet aan een plaats in de school van hun keuze. “Zo’n digitaal inschrijvingssysteem zou beter op Vlaams niveau worden georganiseerd in plaats van stad per stad”, meent Verdyck. “Dan zou je alle dubbele inschrijvingen kunnen filteren. Maar zo’n systeem zal niet alle problemen oplossen.”

Een school wil altijd kwaliteit blijven bieden. Dat doe je niet door leerlingen als haringen in een ton te steken Raymonda Verdyck

Voor Verdyck is het duidelijk dat er in de regio snel meer plaatsen moeten komen op de scholen. “We zien een golf aan extra leerlingen en heel wat scholen werken met wachtlijsten. Hier op Horteco kunnen ze dat de baas door creatief te zijn, maar je wil altijd kwaliteit blijven bieden. Dat doe je niet door leerlingen als haringen in een ton te steken. Daarom moeten er snel meer middelen komen om extra klassen in te richten en extra scholen te bouwen. Een school bouw je namelijk niet op een-twee-drie.”