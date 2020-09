Toolbox voor taalstimulering in voorschoolse opvang voorgesteld Margo Koekoekx

18 september 2020

17u14 0 Vilvoorde Steeds meer anderstalige kindjes verblijven in de kinderopvang. Dat stelt de begeleiders en medewerkers steeds vaker voor uitdagingen. Met de toolbox kunnen ze zelf aan de slag gaan. De toolbox ‘Taal stimuleren tijdens routines bij de voorschoolse kinderopvang’ zag vrijdag het licht bij kinderopvang De Kikker in Vilvoorde.

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) ontwikkelde deze in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. Ze maakten 29 fiches met concrete tips, 8 posters met inspirerende tips, een stellingenspel voor de professionelen en nog veel meer.

“Met deze toolbox ondersteunen wij de begeleiders in de kinderopvangsector in onze provincie in het omgaan met anderstalige baby’s en peuters. Via dit pakket kan er al op heel jonge leeftijd aan taalstimulering worden gedaan”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Vlaams karakter en onderwijs.