Tonuso komt naar Vilvoorde De organisatie ondersteunt jongeren en gezinnen waar opvoeding onder druk staat Margo Koekoekx

18 november 2019

16u45 0 Vilvoorde Tonuso vzw komt naar Vilvoorde. Ze lieten hun oog vallen op voormalige school Klavertje Vier naast het zwembad in het centrum van de stad. De vzw heeft het pand onlangs gekocht en binnenkort gaat er gedurende verschillende dagen een brocantemarkt door. De werking zelf gaat nog niet meteen van start.

Als Vlaamse organisatie werken ze al 30 jaar in Brussel en de Brusselse rand. De afgelopen jaren zochten ze naar een plek om ook Vilvoorde en de omliggende gemeenten beter te kunnen bedienen. In onze stad is er reeds een kleinschalig project aan de gang, en dat zal de komende jaren verder worden uitgebreid.

“We lieten ons oog er een jaar geleden op vallen en hebben het pand ondertussen gekocht. Nu zijn we aan het bekijken met welke architect we zullen samenwerken en wat er allemaal verbouwd moet worden”, vertelt Kris De Koninck, algemeen directeur van Tonuso vzw. “De werking zelf is dus nog niet voor meteen.”

Wel gaat er gedurende drie weekends een pop-upbrocantemarkt door, meerbepaald op 6-7-8, 13-14-15 en 20-21-22 december, in de refter van het schoolgebouw. Dan ben je er welkom om de vzw te steunen, kennis te maken met het project of koopjes te doen. Meer informatie vind je op hun Facebook onder Popup Store.

Toekomst

Er zal een professioneel team huizen dat bestaat uit orthopedagogen en maatschappelijk werkers om jongeren en gezinnen ondersteuning te bieden. “We willen graag werken in kleinere groepen met ruimte om creatief aan de slag te gaan”, laat Kris De Koninck.

De bedoeling is om er maximaal 25 jongeren te laten verblijven en te ondersteunen. “We willen verschillende vormen van wonen aanbieden aan de jongeren; in leefgroepen, in een studio, begeleid zelfstandig wonen, noem maar op.”

Momenteel zetelt de werking al in Asse, Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Jette. Daar werken ze al met leefgroepen waar jongeren dag en nacht kunnen verblijven, maar ook met diensten die aan huis komen of die jongeren begeleiden bij het zelfstandig wonen. Daarnaast heeft Tonuso vzw ook dagcentra waar kinderen en jongeren na schooltijd terechtkunnen.