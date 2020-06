Tom vindt bezoeker op zijn terras: “Iemand zijn slang verloren?”

Margo Koekoekx

03 juni 2020

08u32 0

Dinsdag kreeg Tom Goeman onverwacht bezoek. Hij zat voor even niet in de Vilvoordse Far West maar in de echte. Nadat Tom gesis hoorde, trof hij een slang aan op zijn terras.

De slang werd door de brandweer gevangen en logeert momenteel in het vogelopvangcentrum in Malderen.