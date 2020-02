Tijdelijke wijzigingen aan verkeerssituatie voor werken aan school Heilig Hart MKV

05 februari 2020

14u51 2

Al enkele dagen loopt het eenrichtingsverkeer in de Thaelstraat en de Teniersstraat in Vivoorde in de omgekeerde richting. Dat komt door de werken aan basisschool Heilig Hart daar. Een stuk van de Vlierkensstraat is daarom afgesloten. De politie laat weten dat er een dag verlenging werd gevraagd. De aanpassingen blijven zeker van kracht tot donderdagavond 19 uur. Het is twijfelachtig of de werken dan zullen afgerond zijn. Een tweede verlenging is mogelijk.