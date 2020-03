Tijdelijk medisch triagecentrum in CC Het Bolwerk SHVM

16 maart 2020

18u01 2 Vilvoorde In samenwerking met het AZ Jan Portaels, huisartsenkring HARNO en Stad Vilvoorde wordt het CC Het Bolwerk vanaf dinsdag omgetoverd tot een triagecentrum voor mensen die niet onmiddellijk bij hun huisarts terecht kunnen, en mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Op die manier wil het AZ Jan Portaels de spoeddienst ontlasten.

Een grote toestroom aan coronapatiënten kent het AZ Jan Portaels voorlopig nog niet. “Maar we zijn liever voorbereid op wat kan komen”, zegt Helena Polfliet van het AZ. “We zien wat er gaande is in onze buurlanden. We zien de grafieken en onze artsen zijn zeer realistisch. We willen ons dus voorbereiden op een worst case scenario.”

Om die reden zal het CC Bolwerk vanaf morgen niet meer dienen als cultureel centrum, maar als medische voorpost waar huisartsen van de huisartsenkring HARNO en een medewerker van het AZ Jan Portaels aanwezig zullen zijn. In het centrum zullen in de ontmoetingsruimte vijf dokterskabinetten geïnstalleerd worden. “Er is een centraal onthaal met voldoende afstand tussen de personen”, legt burgemeester Hans Bonte (sp.a) uit. “Na het centraal onthaal kunnen mensen plaatsnemen in de wachtruimte.”

“Het is wel de bedoeling dat er maximaal gewerkt wordt met afspraken, zodanig dat er niet te veel volk in een keer aanwezig is”, zegt Bonte.

Callcenter

Naast de dokterskabinetten, wordt het centrum ook voorzien van een callcenter. Die is een verdieping hoger geïnstalleerd. “Daar zullen hulpverleners bellers telefonisch assisteren om hen te informeren en deels te diagnostiseren. Zo kan er ook al bepaald worden of mensen best even langskomen in het Bolwerk, of doorverwezen moeten worden naar het coronacentrum in het ziekenhuis.” Indien het nodig is, kan ook de polyvalente zaal (die momenteel leeg staat) gebruikt worden.

Op dit moment is er nog steeds een tekort aan mondmaskers en ontsmettingsmiddelen. Wie nog beschermend materiaal of ontsmettingsmiddelen kan missen, kan dat bezorgen aan de Huisartsenkring Noord-Brabant. Bel dan naar 02/254.64.00 of mail naar corona@azjanportaels.be.