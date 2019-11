Tienjarige Wout heeft botkanker en wil iets terugdoen voor het goede doel: “De bestellingen aan Poeperoentjes stromen binnen” Margo Koekoekx

29 november 2019

17u48 9 Vilvoorde In september dit jaar sloeg het noodlot toe voor Patricia Janssen en haar ex-man Neil Descheemaeker. Hun zoontje Wout (10) kreeg voor de tweede keer te maken met een tumor, een kwaadaardige deze keer. Hij zit momenteel volop in de chemokuren en in december krijgt hij een nieuwe knie, heup en nieuw dijbeen. Gezien ze enorm veel steun hebben aan het kinderkankerfonds, hebben ze drie acties op poten gezet voor de vzw.

Amper drie weken na de geboorte ontdekte ze door reflux dat Wout een goedaardige tumor had in zijn buik. Nu hij een kwaadaardige tumor heeft, liggen de kaarten anders. “13 december worden er allerlei tests afgenomen, om te bekijken of er iets genetisch aan de hand is. Wat het ook wordt, we hopen echt dat dit niet als het Pia-verhaal zal verlopen”, vertelt mama Patricia.

De laatste weken zijn hels geweest voor het gezin, maar ze houden er de moed goed in, omdat de prognose positief is. “Nu nog hopen dat de tests positief uitdraaien”, klinkt het. De mama uit Vilvoorde en papa uit Blankenberge zorgen om de week voor hun zoontje die momenteel afwisselend in het UZ in Gent en thuis verblijft. “Gelukkig hebben we een goede verstandhouding en kunnen we alles goed regelen. De chemokuur is telkens van woensdag tot zaterdag en dan mogen we hem een paar dagen mee naar huis nemen. De volgende woensdag is het dan weer aan de ander”, licht ze toe.

Wat het extra moeilijk maakt voor Wout, is dat hij twee jaar geleden de diagnose van autisme kreeg. “Zijn eerste litteken van de biopsie was echt een struikelblok, hij kon het moeilijk aanvaarden en zat met veel vragen. Het litteken van de prothesen zal natuurlijk veel groter zijn en met meer pijn gepaard gaan. Het voordeel is dat we nu meer tijd hebben om uit te leggen wat er aan de hand is en wat er te gebeuren staat. Hij bouwde ondertussen ook een goede band op met de psychologen en het hele team waardoor we er een beter oog in hebben”, zegt Patricia hoopvol.

Bedanken

Die lange dagen in het ziekenhuis worden zo aangenaam mogelijk gemaakt voor de kinderen én ouders. “Wat het ziekenhuisteam en het kinderkankerfonds doen voor hun patiënten, dat is ongelooflijk!” Ondanks dat blijven het natuurlijk lange dagen in het ziekenhuis en daar hadden ze snel wat op gevonden. “Wout en zijn papa begonnen met het maken van kleurrijke poppetjes – poeperoentjes – die als sleutelhanger dienen.” Enkele dagen geleden besloten ze die ‘Poeperoentjes’ te verkopen en de opbrengst aan het KinderKankerfonds te schenken. Het is op korte tijd zo’n succes dat ze de 300 bestellingen amper kunnen volgen. “Gelukkig begrijpen de mensen dat we die zelf maken en dat dat wat tijd in beslag neemt. We hadden nooit gedacht dat het zo’n vaart zou lopen!”, zegt Patricia met een lach op haar gezicht.

Lied voor Wout

Daarnaast hebben ze ook nog 25 rospotten staan in Vilvoorde, Blankenberge, Zemst en Hasselt en schreef Patricia's pluszoon van 22 een lied speciaal voor Wout. Rapper Tony see schreef al enkele liedjes en besloot meteen dat nu ook te doen. Mensen die hun goede doel via de Warmste Week willen steunen, kunnen het lied voor €0,99 kopen in de Playstore en de Appstore. Het lied heet ‘Alle beetjes helpen’ en er is geen wachttijd zoals voor de ‘Poeperoentjes’.

Zelf steunen

Wie mee wil steunen kan dat dus doen door het krachtige lied van Tony See ‘Alle beetjes helpen’ te kopen online t.v.v. de Warmste Week of door muntjes te steken in de rospotten. In Vilvoorde kan je ze vinden bij Esprit, frituur De Polle, bakkerij Dias Decoster in Peutie en Apotheek Keymolen in Houtem, of door een Poeperoentje te bestellen via de gelijknamige Facebookpagina. Hou wel rekening met wachttijden.