Thomas More geeft gratis bijscholing intensieve zorgen Margo Koekoekx

07 april 2020

12u48 0 Vilvoorde Twee docenten van Thomas More geven bijscholing aan 33 personeelsleden van AZ Jan Portaels. Zo stomen ze verpleegkundigen klaar voor de afdeling intensieve zorgen. Gezien ze daar extra bedden hebben, is er ook nood aan extra personeel.

Zowel via online sessies als ter plekke gaven Cindy Heremans en Karel Matthys bijscholing aan 33 verpleegkundigen van AZ Jan Portaels. Beiden hebben zelf jarenlange ervaring met het werk op Intensieve zorg. De combinatie van hun ervaring in onderwijs en intensieve zorg. Thomas More stelde dit zelf voor en intussen maakten al drie ziekenhuizen dankbaar gebruik van dat voorstel.

“Het AZ Jan Portaels is Thomas More enorm dankbaar voor deze gulle geste in moeilijke tijden”, aldus Helena Polfliet van het AZ Jan Portaels. “Het personeel van Intensieve Zorgen staat onder druk en de vraag naar bijkomend personeel, om ten volle voor onze zorgklanten te gaan, is hoog. We zijn dan ook heel tevreden dat verpleegkundigen de kans krijgen om zich om te scholen en dat dit deels ook mogelijk is via de digitale weg.”

