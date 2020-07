The Hedge vzw droomt van toekomst en locatie Margo Koekoekx

27 juli 2020

17u29 0 Vilvoorde The Hedge vzw, waar natuur en educatie centraal staan, is al even actief. Ze maakte vorig jaar furore met tal van activiteiten voor jong en oud op de Asiat-site in Vilvoorde en denkt aan doorgaan! Ze zijn op zoek naar een eigen locatie maar kunnen wat hulp gebruiken bij het vinden van een locatie.

De organisatie met een hart voor de natuur snakt naar een eigen plekje. “Sporadisch zijn we al even op zoek. Springt een locatie in het oog? Dan gaan we een kijkje nemen. Maar vinden wat we zoeken blijkt moeilijk”, vertelt Danielle Kegels ons.

De eisen die op het lijstje staan, zijn verbonden aan de dromen die ze hebben voor The Hedge. “We willen heel graag in Vilvoorde blijven, al vrezen we dat dat al meteen een moeilijk punt wordt.” Ze willen namelijk dicht tegen de natuur staan. Dus wat buitenruimte ter beschikking hebben. Zowel voor een speelheuvel als een plek waar kampen gebouwd kunnen worden en buiten activiteiten kunnen doorgaan. Verder organiseren ze ook binnen workshops waardoor een loods of schuur ook op het verlanglijstje staan. Agrarisch gebied is niet geschikt. “We zouden heel graag een kleien korte keten winkel openen. Net als vlierbessensap dat we zelf maken te kunnen schenken. Dat valt hoe dan ook onder horeca en bedrijvigheid dus kan dat niet op agrarisch gebied. Als kers op de taart zouden er ook graag kunnen wonen. Een woonhuis op het erf zou dus ideaal zijn. Maar vind dat allemaal maar eens in de buurt tegen het budget dat we voor ogen hebben”, lacht ze.

Wie denkt een geschikte plek in de aanbieding te hebben, kan hen misschien een stukje helpen in het realiseren van hun droom. Contact via info@thehedge.be.

Neem een kijkje op de website voor alle activiteiten en de zelfstandig uit te voeren zoektocht op de Asiat-site. Daarin moet je de site redden van geesten van vermoorde soldaten die op de voormalige militaire site ronddwalen.