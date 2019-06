Terwijl brandweer auto blust, rijdt onoplettende bestuurder signalisatievoertuig aan WHW

30 juni 2019

19u28 0 Vilvoorde Terwijl de brandweer rond vijf uur ‘s ochtends in Vilvoorde een brandend voertuig aan het blussen was, is een auto op het signalisatievoertuig ingereden.

Gelukkig bleef het bij blikschade, maar het ongeval is voor de zone Vlaams-Brabant-West het sein om op Facebook nog eens iedereen te waarschuwen. “Er is de laatste jaren veel evolutie geweest in de signalisatie van incidenten. Vandaag werd eens temeer bewezen waarom de investering in degelijke signalisatie en procedures zo belangrijk is. De signalisatie-opstelling van post Vilvoorde werd deze ochtend aangereden, terwijl de collega’s met een ander incident bezig waren. Zonder signalisatie rijdt zo’n voertuig de hulpverleners aan... Wees extra aandachtig bij het naderen van een ongeval. Focus op de baan en niet op wat wij aan het doen zijn”, klonk het.