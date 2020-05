Terugblik op ramadan tijdens corona en voorbereiding Suikerfeest: “Ik heb de gebakjes goed verstopt want anders zijn er geen meer over morgen” Margo Koekoekx

24 mei 2020

14u21 4 Vilvoorde De voorbereidingen voor het Suikerfeest zijn volop aan de gang. De één doet nog boodschappen, de ander bakt de typische koekjes, of ze worden besteld bij de plaatselijke bakker of familieleden. Lockdown of niet, het Suikerfeest gaat gewoon door, al is dat in het merendeel van de gevallen in veel beperktere kring dan andere jaren.

Abdelkarim El Khattouti (42) voelt de coronacrisis in bakkerij Hajar op de Rooseveltlaan. “Veel mensen moesten niet gaan werken of zitten met de kinderen thuis en hebben toch bloem en suiker in huis. Aan de verkoop zie ik dat veel mensen thuis gebakken hebben”, getuigt hij. Al ligt de toonbank vol lekkers, het was een rustige maand. Daar komt verandering in, nu het Suikerfeest voor de deur staat. “We hebben bijna dubbel zoveel van de typische zoete gebakjes voorzien als op andere dagen”, vult dochter Nesrine (16) aan.

Fatima El Boudaati, bij wie we langsgingen bij aanvang van de ramadan, is nu bezig met de voorbereidingen van het Suikerfeest. “Ik heb de gebakjes goed verstopt want anders zijn er geen meer over morgen”, lacht ze. “De kinderen en eigenlijk ook mijn man zouden er niet af kunnen blijven!” Deze keer zijn ze niet zelfgemaakt. “Ik bestelde ze omdat ik volop bezig ben met de examencommissie. Online lessen en examens voorbereiden, er kruipt veel tijd in, hoor.”

Ze wist op voorhand dat de ramadan er heel anders ging uitzien, al was dat niet echt een probleem. “Het viel heel goed mee. Het is veel rustiger, je denkt minder aan eten, moet al niet vroeg opstaan om de kinderen op tijd naar school te sturen, ik moest niet denken over wie beurtelings uit te nodigen voor iftar. Dat maakt het meteen heel anders”, vertelt Fatima. De temperaturen liepen dan wel op maar van enorme dorst was geen sprake. “Gelukkig hebben wij een koel huis. Dat helpt echt!”

Ook voor zoon Zakaria (14) was het de eerste keer dat hij de ramadan volledig meedeed. “Het was plezant en ik vond het niet moeilijk, al ben ik wel 1,5 kg afgevallen.” Voor Fatima mag het elk jaar wel ramadan in eigen gezin zijn. “Al vind ik het Suikerfeest andere jaren natuurlijk leuker omdat het dan echt met heel de familie is.”

“Ik vind het ook leuker om dat te vieren met mijn neven, dus ik kijk uit naar volgende keer”, vult Zakaria aan.

Versiering

Morgen versiert Fatima enkel nog het huis, de rest staat allemaal klaar. “En omdat het een speciale ramadan was, heb ik cadeautjes voor de kinderen voorzien. Het suikerfeest zal deze keer bij ons thuis zijn, binnen ons eigen gezin. Net als Iftar. We wisselden wel foto’s van wat we klaarmaakten uit. Dat is ook handig om inspiratie op te doen, trouwens!”

De buurtwinkel in Vilvoorde heeft goed te doen op zaterdagnamiddag. Zo komt ook Enes Kaichouh (31) nog inkopen doen zodat zijn vrouw lekkers kan klaarmaken voor het Suikerfeest. “Ik kijk nu al uit naar de zoete gebakjes en de muntthee”, zegt hij bijna smakkend. “Al jaar en dag kom ik uit Steenokkerzeel om hier inkopen te doen. Nu dus ook.” Hij, zijn vrouw en kinderen (4 en 1) vieren morgen samen met hun vaste bubbels. “Wij zien mijn zus en ouders, zij zijn de kleine bubbels waar wij contact mee hebben. We zijn blij dat we elkaar kunnen zien met het Suikerfeest. Op de eerste dag van de Ramadan werd ik voor de tweede keer vader, een maand geleden dus.”