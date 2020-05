Tennisterreinen wel opnieuw beschikbaar maar niet in lijn met regelgeving van Tennis Vlaanderen Margo Koekoekx

11u12 0 Vilvoorde Zowel de leden als het bestuur van PTKV maken zich zorgen over het niet naleven van de regels van Tennis Vlaanderen. Voorzitster Daphne Vande Zande: “Onze leden zijn verzekerd via Tennis Vlaanderen, ook de reservaties moeten verplicht via het online systeem gaan.” Nu de stadsdienst dit zelf telefonisch organiseert, wordt niet aan die eisen voldaan.

Toch kwam uit verschillende hoeken bericht dat op deze manier niet correct gewerkt wordt. Er mag volgens Tennis Vlaanderen enkel online betaald worden voor de veiligheid en er moet online gereserveerd worden. Op die manier kunnen zij nagaan wie op welk moment gebruik maakte van welk veld. Nu moeten gebruikers ter plekke cash betalen. “Het allerbelangrijkste was voor mij dat onze leden die reeds betaalden voor hun seizoen, terechtkunnen op de velden. Dat kan nu gelukkig wel”, zegt Daphne.

Er loopt nog een zaak in kort geding van PTKV naar de stad toe. Ten vroegste woensdag is daar meer nieuws over. De heibel tussen PTKV en de stad startte een aantal jaar geleden al maar rakelde nu opnieuw op omdat de stad recent liet weten dat de concessie van PTKV afliep op 31 maart 2020. Volgens de club en hun advocaat is dat echter niet het geval.