Telenet-werknemer steelt iPhone en verkoopt hem door aan vriend WHW

18 juni 2019

15u11 0 Vilvoorde Een man uit Vilvoorde riskeert 7 maanden cel voor loondiefstal. Hij stal een iPhone van zijn werkgever en verkocht ze door aan vriend. Deze riskeert nu 4 maanden cel voor heling.

De man was werkzaam bij Telenet. Vorig jaar moest hij op een gegeven moment een collega in een winkel van Telenet in Vilvoorde vervangen. Hiervan maakte hij gebruik om met een iPhone aan de haal te gaan. Telenet zelf voerde meteen een intern telefonie-onderzoek uit. Hieruit bleek dat het toestel daags nadien was geactiveerd met de sim-kaart van een zekere N. Op facebook bleek deze bevriend te zijn met de bewuste verkoper. Deze ging dan ook snel door de knieën. Hij had het toestel voor 700 euro verkocht. “Aangezien het in de winkel 1200 kostte maakte hij zo een mooie winst hierop”, aldus het parket, “koper N. wist dat zijn vriend bij telenet werkte en gezien de prijs had hij dus zeker moeten weten dat het om een gestolen toestel ging. Heling dus.” Beiden stuurden hun kat naar de rechtbank. Uitspraak op 18 september.