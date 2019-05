Telcomputers op stadhuis uitgevallen: kiesresultaten laten op zich wachten DBS

26 mei 2019

19u35 30 Vilvoorde Ook in Vilvoorde zijn er grote problemen bij het tellen van de stemmen. Op het stadhuis zijn alle computers uitgevallen.

Tot grote ergernis van vrederechter Gilbert Putteman. “Dit hou je toch niet voor mogelijk. In 2014 stelde zich al hetzelfde probleem. We hebben hier bijna twee uur niks kunnen doen. Het was bijna een revolte. Al die mensen staan hier om te tellen, maar ze kunnen niks doen.”

Intussen lijkt er toch stilaan schot in de zaak te komen. “Eén van de computers is langzaam aan het ‘opwarmen’. Eerder deze middag stelde zich ook al een probleem bij het tellen van de stemmen op het gemeentehuis van Zaventem. Daar waren er internetproblemen.

In het kanton Vilvoorde (Zemst, Vilvoorde, Machelen, Kampenhout) zijn momenteel nog maar 40 van de 71 bureaus geteld. Voor Vilvoorde zelf zijn nog geen resultaten bekend.

