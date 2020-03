Technov, Virgo+ en De Knipoog overhandigen stock handschoenen en mondmaskers aan medisch centrum Margo Koekoekx

18 maart 2020

11u45 0 Vilvoorde Afgevaardigden van de middelbare scholen Technov, Virgo+ en basisschool De Knipoog trokken naar CC Het Bolwerk. Niet om zich ziek te melden, maar wel om een voorraad handschoenen en mondmaskertjes af te geven.

“We hadden nog 1.200 paar handschoenen in voorraad bij onze werkmannen”, klinkt het bij Virgo+. Bij Technov en basisschool De Knipoog doken ze ook in de stock om al wat ze nog hadden te verzamelen. “We gaan nu in andere werkhuizen bekijken of er ook daar nog een stock aanwezig is”, zegt algemeen directeur Johan Van Engelant.

Verder passen ze ook een mouw aan de opvang bij de middelbare scholen. “Er is een heel lage opkomst wat de leerlingen van onze middelbare scholen betreft. We besloten dan ook om telkens maar één school te openen en daar alle leerlingen op te vangen. We werken hiervoor met een beurtrol”, aldus Van Engelant. De leerlingen van de basisscholen kunnen wel nog steeds in hun eigen school terecht.

Regeling middelbare scholen

Van donderdag 19 maart tot en met vrijdag 20 maart: TechnOV, Zennelaan 51- 53.

Van maandag 23 maart tot en met vrijdag 27 maart: Virgo+, F. Rooseveltlaan 98.

Van maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april: Het College, Spiegelstraat 12.